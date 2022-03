Le roi Mohammed VI et le pape François.

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de vœux et de félicitations au Pape François à l'occasion du neuvième anniversaire de son investiture à la mission papale.

Le Roi saisit cette occasion pour faire part de son appréciation de l’action engagée de Sa Sainteté le Pape au service des valeurs humaines universelles, réitérant sa ferme détermination à poursuivre l’action commune dans le cadre de la coopération constante entre le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican, en vue de contribuer à la promotion des idéaux de l'amour, de la fraternité et de la tolérance à travers le monde, ainsi qu’à la consolidation des fondements de la paix mondiale.

Dans ce message, le Souverain exprime ses vives félicitations et ses vœux les meilleurs de bonne santé et de bonheur à Sa Sainteté le Pape François, priant le Très-Haut de l'entourer de sa protection et de lui accorder plein succès dans sa noble mission.