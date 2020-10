© Copyright : DR

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) va tenir un congrès national extraordinaire le 7 novembre prochain. Ainsi en a décidé, lors d'une réunion hier, lundi 5 octobre, le Bureau politique de ce parti centriste, qui fait partie de la coalition au gouvernement.

C'est une première au Maroc. Sur proposition de son président, Aziz Akhannouch, les différentes instances du RNI se réuniront pour un congrès national extraordinaire, dans le contexte de la pandémie, en visioconférence.

Le communiqué de ce parti précise que ce rendez-vous virtuel se tiendra le 7 novembre 2020.

Mais pourquoi un congrès extraordinaire? «Le mandat des instances de décision du parti, dont le Conseil national et le Bureau politique arrive à échéance en mai 2021, et il sera proposé de le proroger de six mois pour rester en conformité avec la loi sur les partis politiques», explique une source du RNI.

Les membres appartenant aux différentes instances de décision du parti avaient été élues, pour un mandat de quatre ans, lors d'un congrès national, qui s'était tenu en mai 2017 à El Jadida.