L’opération d’inscription au Registre social unifié (RSU) a été lancée le 29 novembre dans les préfectures et provinces des régions de Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Béni Mellal-Kenitra et Casablanca-Settat.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 5 décembre, que le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit a diffusé, le 28 novembre, une circulaire dans laquelle il a appelé les walis et les gouverneurs à «veiller à mobiliser et à encadrer les ressources humaines chargées de la gestion du RSU et de s’assurer de la disponibilité des équipements dédiés à cette opération». Le ministre a également demandé «à veiller à communiquer avec les citoyens, à les bien accueillir et à leur fournir les informations nécessaires afin de garantir la souplesse et la fluidité de cette campagne d’inscription au RSU».

La même note comprend un calendrier pour le lancement de cette opération dans le reste des préfectures et provinces. Lequel calendrier fixe la période allant du 7 au 28 décembre pour l’inscription au registre national de la population (RNP) et celle du 14 décembre 2022 au 4 janvier 2023 pour l’inscription dans le registre social unifié. Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur a eu recours au ministre de la Solidarité via ses deux institutions, l’Entraide nationale et l’Agence de développement social, pour vérifier et recenser le nombre des veuves et leurs proches, afin d’accélérer leur enregistrement dans le RSU.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que les cadres de l’Entraide nationale ont, lors du lancement de cette opération le 17 novembre 2022 dans la préfecture de Rabat, pris contact avec les veuves inscrites dans les listes du ministère de l’Intérieur pour vérifier si elles disposaient, avec leurs enfants, d’identifiants nationaux. Leur mission était de prendre contact directement avec les veuves bénéficiaires du Fonds d'appui à la cohésion sociale et de s’assurer qu’elles étaient inscrites dans le RSU et le RNP.

Les cadres des deux institutions précitées devaient également les inciter à accélérer l’inscription de leurs enfants et les membres de leurs familles afin de disposer d’identifiants nationaux. Lesquels identifiants servent à déterminer leur éligibilité et celle de leurs proches aux programmes d’appui social.

Il faut rappeler que l’inscription aux RSU et au RNP ne donne pas automatiquement le droit de bénéficier de ces programmes d’aide, mais elle permet de déterminer les conditions d’éligibilité fixées par des critères précis soumis à un contrôle strict.