Réuni hier, mardi 21 septembre, le jury du prix Jean Jaurès de la Paix a choisi le roi Mohammed VI pour porter le titre d'Homme de Paix pour l'année 2021, en reconnaissance de son grand rôle dans la diffusion des valeurs de paix à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc.

Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. A cette occasion, le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits a créé cette année un prix annuel pour honorer des personnalités internationales qui rendent des services au monde et à l'humanité pour la paix, la diffusion des valeurs de coexistence, de tolérance et d'acceptation de l'autre, sous le nom "Prix Jean Jaurès de la Paix", délivré une fois par an, souligne le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits dans un communiqué.

Le prix porte le nom de «Jean Jaurès», penseur français né en 1859 et assassiné en 1914 à Paris, en raison de ses positions en faveur de la paix, ayant refusé le déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Pour cette première édition, le jury du Prix Jean Jaurès de la Paix a reçu 761 candidatures, dont 258 candidatures populaires, 54 candidatures individuelles, 418 candidatures diplomatiques et 31 candidatures officielles.

Après des délibérations et des discussions approfondies, le comité a choisi le Roi du Maroc en tant que personnalité lauréate de ce prix et ce, pour plusieurs raisons.

Le souverain a été choisi, explique le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits, «pour sa contribution à l’édification d’une société de justice et de paix entre les hommes et les nations, ses actions très louables en faveur de la promotion du développement de l’Afrique à travers sa diplomatie économique, sécuritaire, humanitaire, culturelle et spirituelle».

«Le Maroc, sous les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, œuvre inlassablement pour le renforcement des valeurs de paix, d’harmonie et de respect de la diversité culturelle et cultuelle, aux niveaux national, régional et international... L’engagement africain du Maroc sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse de se consolider d’année en année au bénéfice d’une Afrique prospère, stable et en paix et au service des intérêts des populations du Continent, le tout dans le cadre de la Vision Royale pour une action africaine commune», ajoute le communiqué.

Le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits évoque également le rapprochement entre le Maroc et Israël qui «représente une très grande chance pour le Maghreb et le Moyen Orient pour retrouver la paix, la stabilité et la sécurité régionale qui fait défaut à cette partie du monde menacée par le séparatisme, l’extrémisme et cyberterrorisme».

«L’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses efforts en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique du Nord comme au Moyen Orient ne connaissent pas de répit, les mesures d’Etat portant sur l’ouverture des espaces aériens entre le Maroc et Israël aux compagnies aériennes des deux pays pour transporter leurs citoyens vers le Maroc, la reprise des contacts et des relations diplomatiques officiels, la promotion d’une coopération économique bilatérale dynamique et innovante, ainsi que la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv ont été les traits saillants de ce nouveau souffle diplomatique entre les deux pays», indique aussi le communiqué du Centre européen pour la paix et la résolution des conflits.

Par ailleurs, ajoute le communiqué, le roi Mohammed VI a répondu aux positions dures et tendues de l'Algérie en raison de l'intervention de l'armée dans la politique algérienne, «en tendant la main de la paix et en évitant les embouteillages et en absorbant les tensions, ce qui a permis aux deux pays d'éviter une guerre dévastatrice qui aurait plongé la région dans l'inconnu».