Dans une lettre adressée au roi Mohammed VI, le président israélien, Isaac Herzog, a remercié le Maroc pour les efforts menés depuis des générations pour garantir la sécurité et le bien-être de sa communauté juive et protéger son patrimoine culturel.

Le président Isaac Herzog a envoyé, le 22 décembre 2022, une lettre au roi Mohammed VI afin de le féliciter pour le deuxième anniversaire de la réactivation des mécanismes de coopération entre le Maroc et Israël. Il a également remercié le Souverain pour sa promotion des relations bilatérales, ainsi que pour les efforts menés depuis des générations par le Maroc pour garantir la sécurité et le bien-être de la communauté juive du Maroc, de même que la protection de son patrimoine culturel, rapporte Times of Israel.

«C'est sous votre règne que le caractère hébraïque du Maroc a été reconnu dans la Constitution du Royaume, que les institutions communales juives de tout le pays – des synagogues aux cimetières – ont été rénovées. (...) Et c'est sous votre règne que la reprise des relations entre nos deux pays a déclenché une floraison de partenariats entre nos gouvernements et nos peuples», a indiqué le président israélien.

Et de poursuivre: «Lorsque des millions de Juifs ont été confrontés aux horreurs de la Shoah au XXe siècle, le roi Mohammed V a offert un refuge sûr à ses sujets juifs. Où qu'ils soient, les Juifs marocains se souviennent avec fierté et affection de la mémoire de votre grand-père, Sa Majesté le Roi Mohammed V, dont on se souvient comme le protecteur et le gardien des Juifs dans son Royaume. Nous rappelons également la contribution vitale de votre défunt père, Sa Majesté le Roi Hassan II, qui a joué un rôle essentiel dans la construction des fondations de la paix sur lesquelles repose désormais notre avenir.»

Deux ans après leur reprise, les relations entre le Maroc et Israël ont connu un essor fulgurant et inégalé. La collaboration entre les deux pays s’est considérablement renforcée dans différents secteurs.

Rien que durant les dix premiers mois de 2022, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël a atteint 44,2 millions de dollars, soit une augmentation de 25% en glissement annuel. Il est aussi prévu qu’un bureau commercial soit ouvert à Casablanca en 2023. Dans la même veine, quelque 45.000 touristes israéliens ont visité le Maroc en 2019, et d'ici 2023, l'on vise plus de 200.000 touristes.

Pour ce qui est des échanges culturels, plusieurs pièces théâtrales israéliennes ont été présentées au Maroc. Plusieurs accords ont été, par ailleurs, signés entre des universités marocaines et israéliennes, notamment entre l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l'Université Ben Gourion, et entre l'Université internationale de Rabat (UIR) et la même institution. Le Royaume et Israël ont aussi convenu de booster leur coopération sécuritaire.