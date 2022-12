© Copyright : DR

Interrogé lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, ce lundi 19 décembre 2022, sur les mesures de soutien au secteur du théâtre, le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, a précisé que son département a consacré, en 2022, une enveloppe globale de 40 millions de dirhams aux acteurs de ce secteur.

«Le gouvernement a fortement soutenu le secteur du théâtre en 2022», a d'emblée annoncé Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ce lundi 19 décembre 2022, en réponse à une question orale à la Chambre des représentants.

«En plus des subventions habituelles approuvées par la commission des Finances (dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, Ndlr) et qui s’élèvent à 20 millions de dirhams, le ministère a consacré 12 millions de dirhams à l’initiative Le Théâtre en mouvement», a fait savoir le ministre.

D’autres subventions ont été réservées aux acteurs du secteur du théâtre dans un cadre de «partenariat direct». «Le ministère a consacré 6 millions de dirhams pour soutenir les artistes et acteurs qui représentent le Maroc aux festivals et aux manifestations théâtrales à l’étranger et plus particulièrement dans des pays arabes», a ainsi souligné Mehdi Bensaïd.

Cette subvention porte ainsi à près de 40 millions de dirhams l’enveloppe consacrée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication au soutien du secteur du théâtre, a noté le ministre.