Le Maroc réitère son adhésion à la politique d’une seule Chine en tant que fondement constant des relations bilatérales

Dans un communiqué parvenu à la MAP, l’ambassade du Maroc en Chine a souligné que cette position, de longue date, est basée sur les principes cardinaux de la politique étrangère du Royaume, caractérisés par la constance, la responsabilité, la crédibilité et la solidarité, notamment s’agissant du respect des principes de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de tous les États membres des Nations unies.

Lire aussi : Maroc-Chine: Attijariwafa bank promeut la coopération économique entre les deux pays

«Le Royaume du Maroc attache une grande importance au développement et à la diversification de ses relations avec la République Populaire de Chine dans tous les domaines, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Xi Jinping, qui avaient convenu de l’établissement d’un partenariat stratégique multidimensionnel, à l’occasion de la visite historique de Sa Majesté le Roi à Beijing en Mai 2016», lit-on dans le communiqué.

L’ambassade a, par ailleurs, saisi l’occasion du Nouvel An chinois pour exprimer ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité aux autorités et au peuple de la République populaire de Chine, tout en se félicitant des liens d’amitié et de bonne coopération que partagent les deux pays amis.