Le Maroc et la Jordanie conviennent de tenir la haute commission mixte dans les plus brefs délais

Nasser Bourita et le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Jordanie, Ayman Safadi, lundi 5 septembre 2022, à Amman.

Le Maroc et la Jordanie ont convenu de tenir la réunion de la haute commission mixte entre les deux pays dans les plus brefs délais, a affirmé, lundi 5 septembre 2022, à Amman, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.