© Copyright : DR

Des unités des Forces spéciales marocaines (FSM) ont été envoyées au Qatar, pour prendre part à l’exercice interarmées «Imprenable Guard», prévu du 8 au 27 mars courant, dans le cadre des préparatifs qataris pour sécuriser le Mondial 2022.

Des unités de l’armée d’élite marocaine sont attendues au Qatar, pour participer à l’exercice interarmées «Imprenable Guard», prévu du 8 au 27 mars courant.

Outre le Maroc, dévoile une source qatarie, prendront part à cet exercice interallié les Forces spéciales du Royaume hachémite de Jordanie, la République de Turquie, la République islamique du Pakistan, le Sultanat d'Oman, les États-Unis d'Amérique, les Français La République du Rwanda et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).



Selon un communiqué des Forces armées qataries, relayé par nos confrères de Far-Maroc, site spécialisé dans les questions de Défense, «la majorité de l'exercice "Impregnable Guard 2020'' aura lieu dans les régions de l'intérieur du pays, y compris le stade Al Janoub, l'aéroport international Hamad et les chemins de fer du Qatar».

Communiqué des Forces armées qataries.

© Copyright : DR

L’exercice consiste en des scénarios et une formation qui contribuent à préparer et à former les forces participantes pour répondre à toute menace de sécurité transfrontalière, explique le communiqué, précisant que cet exercice s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2022.

Pour rappel, une délégation qatarie de haut niveau s'était rendue mi-février à Rabat pour solliciter le soutien du royaume à la sécurisation du Mondial 2022.

Lors de cette visite, le Maroc a assuré l'émirat du Qatar de sa volonté de mettre à disposition les moyens humains et logistiques pour réussir l'organisation de ce grand événement footballistique, la Coupe du Monde de football 2020.