VidéoInterrogé, ce jeudi 10 novembre 2022, lors du point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, est resté muet sur la question de la hausse de l’inflation et de son impact sur les prix des denrées de large consommation. En revanche, il a souligné que l’Exécutif est soucieux de «la préservation du pouvoir d’achat».

«La caisse de compensation s’est engagée à soutenir les prix des denrées de base, 38 milliards de dirhams seront consacrés, jusqu’à fin 2002, au soutien des prix des denrées de base», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Ce dernier a rappelé que le prix de la bonbonne de gaz butane a été maintenu à son niveau habituel de 40 dirhams au lieu de son prix réel qui est de 140 dirhams.

«C’est un effort budgétaire très important», a-t-il assuré, sans pouvoir donner le réel taux d’inflation estimé à 8% par le Haut Commissariat au plan (HCP), alors que des économistes le situent bien au-delà de ce niveau.

Pour Mustapha Baitas, «le soutien accordé aux transporteurs professionnels va atteindre un total de 5 milliards de dirhams à la fin de l’année. L’Etat tente de trouver un équilibre entre le soutien des prix des autres produits (viandes, légumes secs, œufs, produits ménagers…) et les investissements dans d’autres secteurs tels que la réforme de la protection sociale».

Et de poursuivre, «nous ne voulons pas soutenir l’ensemble des produits et négliger les investissements publics», un volet primordial pour le développement du pays, a souligné le porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement.