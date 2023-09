Le gouvernement dissimule des informations à son porte-parole Mustapha Baitas

Les ministres du gouvernement Akhannouch ont mis dans l’embarras le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, en refusant de lui communiquer les données relatives aux sujets qui intéressent l’opinion publique. Le ministre s’est retrouvé dans une situation délicate dans la majorité des conférences de presse hebdomadaires qu’il organise directement après les travaux du conseil du gouvernement. Il a été, à maintes reprises, dans l’incapacité de répondre convenablement aux questions des journalistes.

Ce qui a souvent provoqué des tensions dans la salle de conférence et suscité la colère des journalistes, rapporte le quotidien Assabah du week-end (9 et 10 septembre). Des sources d’Assabah indiquent que les ministres du gouvernement Akhannouch ne sont pas convaincus de l’importance de la communication directe avec la presse. Une attitude qui leur a valu des critiques acerbes de la part de l’opposition et des acteurs sur les réseaux sociaux, qui les ont accusés d’être des ministres fantômes dont l’efficacité n’est pas palpable sur le terrain.

Selon les mêmes sources, une fausse idée ancrée dans l’esprit de certains ministres leur fait croire qu’il suffit que le porte-parole du gouvernement annonce une partie de leur exposé devant le conseil du gouvernement pour satisfaire la curiosité des journalistes. Lesquels journalistes cherchent des informations précises, des positions claires et des décisions prises dans leurs secteurs respectifs. Les journalistes ont exprimé, jeudi dernier, leur solidarité avec le ministre Baitas.