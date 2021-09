Le Conseil national de l'USFP favorable à une participation au gouvernement, "à condition d'une offre convenable"

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, lundi 13 septembre 2021 à Rabat, une réunion avec le premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachgar.

© Copyright : MAP

Le Conseil national de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) s'est dit favorable à la participation au prochain gouvernement si le parti "reçoit une offre convenable et en phase avec l'ambition de former un cabinet solidaire, homogène et fort".