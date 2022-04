© Copyright : DR

Kiosque360. Le Conseil de la concurrence va analyser l’évolution de des prix de 13 produits pour vérifier si ces hausses sont dues à des pratiques prohibées ou à la fluctuation des prix sur les marchés internationaux. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le conseil de la concurrence a annoncé qu’il analysera la hausse des prix de 13 produits essentiels pour vérifier si des acteurs économiques s’adonnent à des pratiques contraires aux lois de la concurrence et de la liberté des prix. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 19 avril, qu’il s’agit des denrées alimentaires (blé, lentilles, lait en poudre et beure), des matériaux de construction et des produits énergétiques (gasoil, essence, le fuel-oil et charbon)

Le conseil cherche à savoir si les dernières hausses sont dues aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux ou qu’il s’agit de pratiques prohibées comme les ententes entre les acteurs économiques et l’abus de position dominante.

Le conseil souligne que l’analyse de l’évolution des prix des produits essentiels se fera sur deux périodes distinctes. La première s’étalera sur quatre ans (2018-2021) et la deuxième portera sur les trois premiers mois de l’année 2022 qui ont connu une hausse des prix sans précèdent. Des hausses qui ont provoqué l’exaspération et les protestations d’une large frange de la population.

En attendant les résultats de cette enquête, le conseil considère que la hausse des prix de ces produits résulte d’un fort déséquilibre entre l’offre et la demande. En effet, ajoute la même source, l’offre a augmenté de manière exponentielle après l’assouplissement du confinement, l’ouverture des frontières et la reprise de l’activité économique.

Al Ahdath Al Maghribia rapporte que la situation s’est aggravée après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Deux pays clés dans l’approvisionnement mondial en produits énergétiques et alimentaires (pétrole, gaz et céréales).



Pour rappel le conseil de la concurrence a été saisi, au début de l’année, par le président de la chambre des représentants pour émettre un avis sur la hausse vertigineuse des prix de l’huile de table. L’enquête a révélé que le Maroc connait un déficit structurel en termes de matières premières utilisées pour la fabrication des huiles de table puisque près de 98,7% des besoins domestiques sont importés.

Ceci étant, relève le conseil, la hausse des prix s’explique par la conjonction de deux facteurs essentiels dont l’un est lié à la structure du marché, lui-même, et l’autre à l’évolution des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Le conseil de la concurrence révèle, en outre, que seules deux sociétes en l’occurrence Lesieur Cristal et le groupe HSB possèdent des unités de trituration respectivement à Casablanca et Meknès.