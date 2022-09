© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, qui se tient tous les jeudis, n’aura pas lieu cette semaine en raison du déplacement de Aziz Akhannouch, chef de l’Exécutif, à New York, pour représenter, sur instructions royales, le Maroc à l’Assemblée générale de l’ONU.

«C’est pour cette raison que la réunion du gouvernement a été reportée à jeudi prochain sachant également que plusieurs autres ministres se trouvent pour leur part à l’étranger», a déclaré pour Le360 une source gouvernementale.

Aziz Akhannouch conduit, à New York où se tient l’Assemblée générale de l’ONU, une délégation comprenant trois ministres: Nasser Bourita des Affaires étrangères, Chakib Benmoussa de l’Education nationale et Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques.

Sont également hors du territoire national, Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, actuellement en tournée dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, et Younès Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, en mission au Caire.