Kiosque360. L’expert français Christian Harbulot révèle que les rapports d'Amnesty sur le Maroc s’inscrivent dans une stratégie cynique de destruction menée par de grands pays. Le Maroc est particulièrement visé pour être devenu un sérieux concurrent économique de ces pays en Afrique.

Les campagnes de dénigrement menées par Amnesty International contre le Maroc révèlent que cette organisation est fortement impliquée dans une guerre économique dirigée par de grands pays préoccupés par l’influence grandissante du Royaume en Afrique. C’est ce que révèle le spécialiste français en Intelligence économique, Christian Harbulot, qui indique que les agissements d'Amnesty International s’inscrivent dans une stratégie de destruction de grande envergure visant l’Europe, l’Afrique et le Maghreb arabe. Dans un entretien accordé au site Atlas Info, l’expert français indique que le Maroc, qui est devenu un pays important dont la puissance économique et politique ne cesse de se renforcer, attise les jalousies.

D’autant plus, ajoute-t-il, qu’il est doté de spécificités rares qui lui ont permis de devenir une puissance régionale influente au niveau du continent noir: «Le roi du Maroc est à la fois le leader politique et religieux d’une société très attachée à ses valeurs. Et, comme le roi est le défenseur d’un islam éclairé qui dialogue avec les autres religions et qu’il est le garant de valeurs culturelles et sociétales fortes, cela pose d’énormes problèmes aux adversaires du Maroc», précise Christian Harbulot.



L’expert français, qui est aussi le directeur de l'Ecole de guerre économique, n’hésite pas à dire que le Maroc constitue un obstacle au camp qui s’oppose à la paix dans le monde. Autant dire, ajoute-t-il, qu’à chaque fois qu’un pays se renforce, il devient nécessaire de l’affaiblir pour mieux le dominer. Et la meilleure façon d’affaiblir le Maroc, poursuit-il, c’est de jouer la carte sociétale. Et de préciser que les rapports d’Amnesty International entrent dans le cadre de cette stratégie cynique.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 20 juillet, que l’expert français souligne qu’Amnesty International et d’autres organisations professionnelles non gouvernementales sont, en effet, des relais pour exécuter des plans de destruction à l'encontre de certains pays. Elles interviennent, ajoute Christian Harbulot, auprès des instances européennes pour imposer des scénarios régionaux dangereux visant l’affaiblissement de ces pays de l’intérieur, avec à leur tête le Maroc. L’expert français estime que cette focalisation sur les droits de l’Homme et la protection des journalistes, destinée à affaiblir le Maroc, pourrait toucher des affaires sensibles à même de susciter la colère dans les milieux conservateurs.

Du coup, explique le même intervenant, les planificateurs de cette stratégie vont ouvrir deux fronts. D’un côté, ils auront créé une fissure au sein de la société et, de l’autre, ils auront nourri les velléités des groupes extrémistes dans une tentative de saborder le modèle marocain. Autant dire que, dans sa réponse, le Maroc ne doit pas se contenter d’une approche juridique mais s’attacher à mener une guerre d’information pour dénoncer cette stratégie destructrice, définir ses ressorts et démasquer tous les réseaux qui la soutiennent, conclut le spécialiste en Intelligence économique.