Le 32e Sommet arabe se tiendra l’année prochaine en Arabie saoudite, a annoncé le Conseil de la Ligue arabe, à l'issue de ses travaux ce mercredi 2 novembre 2022.

Au terme des travaux du 31e Sommet arabe, ce mercredi 2 novembre 2022, le Conseil de la Ligue arabe a annoncé la tenue du prochain sommet en Arabie saoudite. Il a également approuvé la création du Centre arabe d'études sur l'autonomisation économique et sociale dans l'Etat de Palestine.

Les dirigeants arabes ont convenu, de même, d’adopter la stratégie arabe pour la consolidation du bénévolat 2023 en tant que document d’orientation, et la stratégie arabe de promotion du travail de la femme dans le cadre des objectifs de développement durable 2030.

Ils ont, en outre, adopté la déclaration ministérielle sur l’équité et l’égalité entre les deux sexes pour un développement durable et environnemental. Les dirigeants arabes ont aussi convenu du mécanisme d'organisation de la 5e session du Sommet arabe du développement économique et social dans la République islamique de Mauritanie en 2023.