A en croire plusieurs sources, le chef du gouvernement désigné Aziz Akhannouch aurait déjà finalisé la composition de son gouvernement, dont l'annonce est attendue pour ce jeudi 7 octobre 2021.

"Le casting du gouvernement est prêt et attend l'approbation du roi Mohammed VI", a appris Le360 de sources concordantes.

Dans les milieux politiques à Rabat, on s'accorde à affirmer que l'annonce officielle du team Akhannouch interviendrait ce jeudi 7 octobre, soit à la veille de l'ouverture de la nouvelle législature du Parlement.

Selon la constitution promulguée en 2011, le Roi préside la première session d'octobre des deux chambres du Parlement qui commence le 2ème vendredi du mois d'octobre.

Désigné le 10 septembre dernier par le Souverain pour former le gouvernement d'après les élections du 8 septembre, il aura fallu donc 27 jours à Aziz Akhannouch pour désigner son équipe gouvernementale qui se veut "ramassée et homogène", autour d'une majorité composée, en plus du RNI, principal vainqueur des élections (102 sièges), du PAM (86 sièges) et de l'Istiqlal (81 sièges).

Pour mettre sur pied son gouvernement, Akhannouch a opté pour une démarche scindée en quatre étapes. Il a d'abord formé sa majorité, puis arrêté avec ses partenaires l'ossature et l'organigramme du futur gouvernement, avant d'aborder l'étape de la pré-sélection des portefeuilles ministériels sur la base des compétences des candidats.

"La sélection des ministres pour chacun des départements ministériels s'est faite à travers les CV que les trois leaders de partis ont remis au chef du gouvernement désigné", a indiqué, interrogé par Le360, un dirigeant de l'un des trois partis politiques de la majorité.