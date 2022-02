© Copyright : Aubrey Gemignani / NASA

L’ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, doit prochainement se rendre au Maroc, après une visite de deux jours en Israël, programmée le 7 mars prochain, rapporte le média Jewish Insider.

Lors de sa visite au Maroc, l’ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, s’entretiendra avec de hauts responsables gouvernementaux, d’après Tom Rose, ancien conseiller principal du Pence, et qui l’accompagnera d’ailleurs au cours de cette visite.

Selon Jewish Insider, l’objectif du voyage de Mike Pence au Maroc est de renforcer l’accord tripartite signé entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis, le 22 décembre 2020 à Rabat, lequel ouvre la voie à une coopération fructueuse avec des perspectives prometteuses entre les trois pays.

La première année de cet accord tripartite, qui a acté le rétablissement des mécanismes de coopération entre le Maroc et Israël, a enregistré des avancées importantes, marquées par le raffermissement des liens sur les plans bilatéral et trilatéral dans différents domaines, aussi bien politique et diplomatique qu’économique.

A cet égard, Jewish Insider a indiqué que pendant son mandat, Mike Pence a joué un rôle influent en coulisses, concrétisé par de nombreuses réalisations majeures de la politique étrangère de l'administration Trump au Moyen-Orient, y compris les accords entre Israël et un certain nombre de pays arabes, dont avec le Royaume du Maroc.

Selon Jewish Insider, le voyage de Mike Pence en Israël devrait aussi lui permettre d'accepter, au cours de son séjour, un doctorat honoris causa de l'Université d'Ariel, en Cisjordanie. L’ancien vice-président des États-Unis espère également rencontrer le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, de même que le président israélien, Isaac Herzog et l'ancien Premier ministre, Benjamin Netanyahu.

Mike Pence a souvent parlé d'un lien personnel avec Israël, profondément enraciné dans sa foi évangélique. En 2018, il a été le premier vice-président américain à s'être exprimé devant la Knesset.