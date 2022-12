© Copyright : DRCapt. Tana R.H. Stevenson / U.S. Air Force

Kiosque360. Les F-16 des Forces royales air (FRA) verront leurs capacités offensives renforcées par l’adjonction de munitions intelligentes. C’est la société américaine L3Harris Technologies qui sera chargée de la modernisation de l’escadrille. Cette revue de presse est tirée d’un article du quotidien Al Ahdath.

Dans son édition du vendredi 16 décembre, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia rapporte que la société américaine L3Harris Technologies, spécialisée dans le matériel militaire de surveillance, les armes à micro-ondes, la guerre électronique et tout ce qui se rapporte à la défense aéronautique, va doter les F-16 d’armes intelligentes.

Il s’agit, selon Al Ahdath, du système dit des «BRU-57/A», conçu pour transporter deux paires de bombes intelligentes pouvant peser chacune jusqu’à une demi-tonne. Ainsi, les capacités offensives des F-16 de l’armée de l’air marocaine seront quantitativement et qualitativement renforcées et pourront désormais embarquer quatre bombes intelligentes au lieu d’une seule de chaque côté du bombardier. Ainsi, un seul F-16 muni de ces nouvelles bombes intelligentes peut désormais accomplir la mission de deux bombardiers, sans parler du gain d’efficacité et de précision de ce nouvel armement.



Selon E. Zoiss, patron des systèmes aéroportés et spatiaux au sein du directoire de L3Harris Technologies, ce système permet aux pilotes «d’envoyer la bonne arme, au bon moment vers la bonne cible», selon des propos rapportés par Al Ahdath.



Ce système de bombes intelligentes est donc très économique puisqu’il permet de réduire le nombre d’avions lors d’une mission d’attaque, tout comme il permet de gagner beaucoup de temps lors d’un retour d’un bombardier d’une mission en vue de son réarmement.



Al Ahdath ajoute que c’est le Congrès américain qui a donné son feu vert à la signature du contrat d’armement des F-16 marocains, en plus de la dotation des appareils de la FRA d’un nouveau système sophistiqué de communication et de largage des bombes.

De même, conclut Al Ahdath, l’importante escadrille d’avions F-16 dont disposent les FRA a également été dotée, dans le cadre de sa modernisation, de nouveaux systèmes technologiques et électroniques qui renforceront ses capacités défensives et de protection contre toutes sortes de missiles ennemis.