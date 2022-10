© Copyright : MICHAEL M. SANTIAGO / AFP

Dans une déclaration rendue publique hier soir, le ministère algérien des Affaires étrangères a réagi à la résolution 2654 du Conseil de sécurité sur le Sahara, adoptée jeudi dernier. Une déclaration pleine de dépit et d’amertume qui ne répond à aucun des points que la nouvelle résolution annuelle de l’instance exécutive de l’ONU a soulevés.

L’an dernier, dans une déclaration publiée le 31 octobre 2021, l’Algérie avait ouvertement rejeté la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara, au prétexte qu’elle était «déséquilibrée» et «partiale».

Un rejet qui se répète, cette année encore. Après l’adoption, il y a trois jours, le 27 octobre 2022, de la nouvelle résolution 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara, avec le même nombre de voix (15 votants) que l’année dernière (13 voix pour, 2 abstentions), l’Algérie a attendu cette fois-ci plus de deux jours avant de réagir, abstraction évidemment faite de la réaction émise jeudi dernier, qu'Alger a une nouvelle fois faussement attribuée au Polisario, qui comme d'habitude rejette ouvertement cette résolution.

Samedi 29 octobre, le ministère Algérien des Affaires étrangères, pourtant, du moins le croit-on, censé être très occupé et débordé par sa mission, en tant que président des travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, préparatoire au 31e sommet de la Ligue arabe, a finalement trouvé le temps de s’exprimer sur la résolution 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui concerne au premier chef l’Algérie.



Coïncidence ou pur hasard, cette réaction d'Alger intervient au moment même où le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita – très redouté par la junte algérienne–, venait d'arriver à Alger, une apparition qui a visiblement été très remarquée.

Dans sa déclaration, en réaction à la résolution onusienne, le chef de la diplomatie algérienne a estimé que «la résolution 2654 adoptée le 27 octobre 2022 résulte, comme ses devancières… d’un exercice laborieux de rédaction dépourvu de la volonté d’orienter et de stimuler des efforts destinés à préserver la nature de la question du Sahara occidental et à lui appliquer scrupuleusement la doctrine et les bonnes pratiques des Nations-Unies en matière de décolonisation». Il est à ce propos amusant de noter que le régime algérien qualifie de «laborieuse» ce qui est l’une des plus fluides résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara.

Déçu par l’adoption de cette résolution, le régime algérien «salue la position adoptée par la Russie et le Kenya que le Conseil de sécurité aurait gagné à suivre pour faire œuvre utile». Les treize Etats qui ont voté la résolution 2654 apprécieront, sans doute, que l’Algérie leur dicte la conduite à suivre.

Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU renouvelle son appel à une solution politique, réaliste et de compromis, à travers la reprise du processus des tables-rondes où participent l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Polisario, dans sa déclaration publiée samedi, la junte fait donc semblant de ne pas être concernée. Et demande à plutôt l’ONU d’«assurer un même niveau de coopération des deux parties, le Royaume du Maroc et le front Polisario». Une fuite en avant dans l'absurde, selon toute vraisemblance.

Pire encore, Alger appelle à un recul à une situation qui a prévalu il y a, à présent, plus de trois décennies. Ou un référendum (ce que prévoyait la résolution 690 de 1991), ou un retour à une situation de guerre: voilà la menace algérienne.

«L’Algérie, qu’anime un sens élevé de ses responsabilités, tant envers le peuple du Sahara occidental qu’envers la région dans son ensemble comme en ce qui concerne l’effectivité des Nations unies, constate avec regret un risque sérieux de dénaturation et d’érosion du processus qui serait préjudiciable à la paix, à la stabilité et à la sécurité régionales», ajoute la déclaration algérienne, dans une menace à peine voilée.

Pourtant, en exigeant le respect du cessez-le-feu en vigueur dans la région depuis 1991, la résolution 2654 s’adresse directement à l’Algérie qui, comme chacun sait, arme, finance et héberge les séparatistes du Polisario, lesquels, eux, affirment ne plus être tenus par ce cessez-le-feu.

Mais le plus important est ailleurs. Contrairement à l’année dernière, le ministre algérien des Affaires étrangères se garde cette fois-ci de dire que son pays ne prendra pas part aux tables rondes. Pourtant, le 22 octobre 2021, après avoir pris connaissance de la résolution 2602 que le Conseil de sécurité se préparait à adopter, le chef de la mission algérienne à l’ONU avait écrit une lettre adressée à la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU pour informer ses membres que l’Algérie ne participera plus «aux soi-disant tables-rondes».

Le régime algérien se garde aussi de rejeter de façon claire, comme il l’a fait l’année dernière, la résolution 2654. Si le ton général est celui des habituelles lamentations, éternelles jérémiades et autres désespoirs, deux adjectifs, «déséquilibré » et «partial», qui ont été utilisés l’année dernière ont, cette année, disparu. Qu’est-ce qui peut bien expliquer cette incohérence dans leur comportement? Le repentir de s’être dressé frontalement l’année dernière devant la communauté internationale? Ou alors l’isolement de plus en plus criant de l’Algérie?

En tout état de cause, si la réaction algérienne est empreinte de bout en bout d'un vrai dépit, l’absence d’une décision ou d’une réponse claire au contenu de la résolution, adoptée jeudi dernier sur le Sahara, est patente. En plus de s’interdire de donner une réponse relative à l’injonction de prendre part aux tables rondes, le régime algérien évite aussi de s’exprimer sur le recensement des Sahraouis des camps de Lahmada, auquels la résolution 2654 appelle pourtant, de façon insistante.

En éludant donc tous les points essentiels de la résolution 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU, le régime algérien, de plus en plus isolé et mis au ban de la communauté internationale, semble donc complètement dépassé par l’évolution du dossier, et se montre donc incapable de maintenir sa ligne de conduite, de moins en moins évidente.