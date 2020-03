© Copyright : Le360

Kiosque360. Après avoir échoué dans toutes ses tentatives d’empêcher plusieurs pays africains d’ouvrir souverainement des consulats dans les villes du sud marocain, l’Algérie braque son hystérie antimarocaine sur le Forum de Crans Montana, à Dakhla.

La dynamique sans précédent que connaissent actuellement les grandes villes des provinces du Sahara marocain, qui accueillent tour à tour des rencontres internationales sportives (CAN 2020 de Futsal) ou diplomatico-économiques (Forum Maroc-pays des Caraïbes et du pacifique), a suscité, selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du lundi 2 mars, un vent d’hystérie au palais de la Mouradia d’Alger.

Mais c’est surtout le rayonnement international du Forum de Crans Montana de Dakhla, dont la nouvelle édition consacrée à l’Afrique et la coopération Sud-Sud doit se tenir dans une quinzaine de jours, qui a fait perdre les pédales aux dirigeants d’Alger.

Ils viennent, en effet, de faire pression sur plusieurs pays africains pour leur demander ouvertement de ne pas assister au prochain et 6e forum de Crans Montana, qui se tient à Dakhla du 18 au 21 mars courant, sous prétexte que cela est contraire à la charte de l'Union africaine!

Cet acharnement algérien contre le Maroc vient d'être confirmé par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Selon ce dernier, le Maroc dispose de «documents officiels» attestant des «instructions verbales» données par l’Algérie à des pays africains en vue de les inciter à éviter d’«appuyer» le Maroc diplomatiquement à travers des positions qui lui seraient «favorables» dans le dossier de son intégrité territoriale.

Nasser Bourita a saisi l’occasion de l’inauguration du nouveau consulat général de Djibouti à Dakhla, vendredi dernier, pour annoncer que, n’en déplaise à l’Algérie, le Forum de Crans Montana se tiendra toujours à Dakhla et connaîtra de plus en plus de succès, d'année en année.

Il est vrai qu’avec cet appel au boycott d’un forum qui se tient régulièrement au Maroc depuis plusieurs années et qui, de plus, est consacré à l’Afrique et à son développement, l’Algérie s’est tiré une balle dans le pied. Elle vient de donner clairement au monde entier, et à ses pairs africains en particulier, une nouvelle preuve montrant qu’elle est bel et bien la principale partie prenante dans le conflit créé autour du Sahara marocain, et qu'elle ne veut pas d’une solution à ce conflit.

Mais il faut s’attendre à ce que le masque algérien tombe encore plus bas dans les prochaines semaines et mois, car plusieurs pays ont déjà programmé l’ouverture prochaine de nouveaux consulats à Dakhla et Laâyoune, villes qui ont également été désignées pour accueillir de nouvelles rencontres internationales.