Kiosque360.Après ses successifs et néanmoins cuisants échecs diplomatiques sur tous les fronts, l’Algérie joue sa dernière carte en armant le Polisario. Ceci est une revue de presse du quotidien Ahdath Al Maghribia.

L’Algérie joue une nouvelle carte. En effet, Ramtane Laamamra, le ministre des affaires étrangères s’est subitement éclipsé de la scène. Après l’échec total des toutes ses initiatives d’avant la dernière résolution du Conseil de sécurité, les revers subis sur la scène africaine et la tentative, vouée d’avance à l’échec, d’impliquer la ligue arabe dans son escalade contre le Maroc, la machine de guerre diplomatique se retire de la scène. Elle laisse la place à la machine de guerre tout court, et c’est le Polisario qui est censé mener cette guerre par procuration, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 15 novembre.

Citant un quotidien régional français, lequel cite à son tour des sources occidentales bien informées, Al Ahdath Al Maghribia assure qu’il ne fait plus aucun doute que l’Algérie est en train de réarmer le Polisario. Le régime des généraux, souligne la même source, a entrepris d’armer à une cadence accélérée les milices séparatistes.

Le rythme avec lequel l’Algérie équipe le Polisario en armes s’est particulièrement accéléré depuis l’incident de l’incendie des camions algériens sur une zone situé à l’Est du dispositif de sécurité. Incident dont l’Algérie accuse le Maroc, sans pouvoir fournir aucune espèce de preuve sur un supposé bombardement de ces véhicules.

Cela dit, en l’absence de données vérifiables, en dehors des images diffusées ici et là matérialisant la fourniture par l’Algérie de véhicules militaires au Polisario, réceptionnés à Tindouf, les observateurs internationaux assurent toutefois que le régime des généraux a effectivement entrepris d’équiper le Polisario en armement. Et cela surtout après sa dernière carte jouée qui consiste en l’accusation du Maroc d’avoir tué, lors d’un supposé bombardement, trois de ses citoyens. L’objectif étant, bien sûr, souligne le quotidien, de pousser les milices séparatistes ainsi nouvellement armés à des escarmouches près du dispositif de sécurité.

Pour ce faire, poursuit Al Ahdath Al Maghribia citant cette fois le quotidien espagnol la Razon, qui, lui-même, cite des sources militaires espagnoles, l’Algérie vient de fournir des équipements militaires, dont des véhicules modernes de fabrication russe, au Polisario. Cependant, relève, le journal espagnol réputé proche des milieux de renseignements, les armes fournies aux séparatistes ne peuvent en aucun cas changer la réalité de la situation sur le terrain, étant donné que les Forces armées royales sont, à tous les égards, bien supérieures. En fait, il n’y a aucun lieu de comparaison, surtout depuis que les FAR ont commencé à utiliser des drones, ajoute le quotidien.

Autre élément relevé par Al Ahdath Al Maghribia, la dernière initiative de l’Algérie de fournir le Polisario en armes intervient au moment où le Front vient de procéder à des changements au sein de sa direction. Plusieurs de ses cadres du connus pour leur haine contre le Royaume, surtout les jeunes, viennent d’accéder aux premier cercle du pouvoir dans les camps de Tindouf. Parmi ces nouveaux promus, un certain Mohamed El Ouali Aguig, qui vient d’annoncer depuis Alger, qu’«il faut mener des actes terroristes à l’intérieur du Maroc et contre les consulats, les compagnies aériennes et contre tout autre type de cibles». Propos que beaucoup d'observateurs considèrent comme un signe que sur le terrain, le Polisario a tout perdu.