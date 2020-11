L’Algérie envoie-t-elle des armes, en catimini, au Polisario?

Des missiles sol-air fournis par Alger au front séparatiste du Polisario.

© Copyright : DR

Trois jours après l’intervention des FAR à El Guerguerat, Alger annonce l'envoi d’une aide humanitaire à Tindouf. Et s’il s’agissait d’autre chose que de riz et de lait en poudre?

Le timing n’est guère innocent. Trois jours après l’intervention des FAR à El Guerguerat, l’Algérie annonce avoir décidé d'envoyer une aide «humanitaire» de 60 tonnes aux camps de Tindouf. Selon l’agence officielle APS, il serait question de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques qui devraient être livrés, ce lundi 16 novembre, à bord de deux cargos de l’ANP. Rififi chez les séparatistes à cause de la disparition du magot des aides humanitaires Cette annonce, qui a été faite par le ministère algérien de la Défense, a été dévoilée par des sites d’information séparatistes qui ont parlé d’un «pont aérien entre Alger et Tindouf», avant même son officialisation par l’APS. Ces «aides humanitaires» serviraient-elles à approvisionner le Polisario en armement? On sait que le Polisario n’existe que parce le régime algérien l’arme et le finance. Mais cette fois-ci, la donne peut changer. Le Royaume du Maroc n’est pas disposé à ce que l’Algérie lui mène une guerre par procuration.

Par Mohammed Boudarham