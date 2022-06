© Copyright : MAP

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit vient d’approuver, aux côtés de plusieurs partenaires, le plan d’action 2022 de l’Agence de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), dont la première réunion du conseil d’administration s’est tenue hier, jeudi 2 juin 2022 à Rabat.

Cette réunion, à laquelle ont assisté les ministres de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui et le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, a pris acte de la finalisation des textes d’application de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis et approuvé les premières actions de l’Agence de 2022. Celles-ci concernent, selon une source autorisée, entre autres points le début de la création des premières coopératives de transformation et de fabrication de produits du terroir (pour la culture du cannabis), lesquelles seront gérées par des agriculteurs locaux.

En dehors de ce cadre légal des coopératives, la loi prévoit de sévères peines de prison et d’amendes pour le ou (les) auteur(s) de toute culture et de commercialisation illicites du cannabis. Les zones de cultures légales du cannabis dans le nord du pays sont définies par la loi, a-t-on précisé.

Parallèlement au lancement de ce chantier, l’Agence mènera les principales actions liées à l’élaboration d’un plan stratégique de développement de la filière du cannabis, en ce qui concerne la recherche de nouveaux investisseurs dans le domaine de la transformation et la fabrication du cannabis, la recherche de nouveaux marchés et la conclusion d’un partenariat avec l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) afin de valoriser des variétés locales en vue d’en promouvoir l’utilisation dans les domaines médical, cosmétique et industriel.

Le plan d’actions pour l'année 2022 prévoit aussi le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation afin d'obtenir une adhésion des cultivateurs traditionnels au programme du cannabis licite, ainsi qu'à l'international, afin de «promouvoir la filière nationale du cannabis licite à l’étranger».

«Nous allons oeuvrer pour que ce plan d’actions se répercute d’une manière positive et consolidée sur les cultivateurs légaux du cannabis», a souligné cette source, qui indique que l’Agence va se focaliser sur cette priorité essentielle.

Les autres axes du plan d’action comportent aussi la mise des outils nécessaires à l’opérationnalisation de l’Agence, l’adoption des cahiers des charges précisant «les spécifications techniques afférentes aux activités de culture et de production, de transformation et de fabrication du cannabis, d’exploitation de ses semences et plants, de commercialisation, d’exportation et d’importation de ces produits à des fins industrielles».

Enfin, l’Agence va procéder prochainement au lancement du processus d’autorisation pour l’exercice des activités de la filière du cannabis prévues par la loi 13-21.