La ville de Laâyoune, chef-lieu du Sahara marocain, accueille du 27 au 28 février, le 3e Forum de coopération entre le Maroc et les Iles du Pacifique, a appris Le360 de source autorisée.

Plusieurs volets de coopération seront débattus lors de cette rencontre ministérielle qui sera co-présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

On souligne de même source, "l'excellence des relations politiques qui existent au sein de ce regroupement". La tenue de ce forum à Laâyoune illustre clairement et parfaitement le soutien à l'intégrité territoriale du Maroc.

Il faut noter que, malgré les gesticulations des adversaires du Maroc, l'organisation de cet évènement intervient quelque temps après que des pays africains, et pas des moindres, ont ouvert des consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla. La Côte d’Ivoire a ouvert mardi 18 février un consulat général dans la ville de Laâyoune devenant ainsi le sixième État africain à inaugurer des représentations diplomatiques au Sahara après les Comores, le Gabon, Sao Tomé-et-Principe, la République Centrafricaine et la Guinée.