Les pays membres de la Ligue arabe ont salué, ce mardi 6 septembre 2022, en marge de la tenue au Caire du Conseil ministériel des Affaires étrangères, le rôle positif joué par le Maroc pour que la Libye puisse présider les travaux de cette importante structure panarabe.

Face à des réticences et des réserves, le Maroc, à travers son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a effectué une médiation inter-arabe qui a abouti avec succès à l’octroi de «la présidence des travaux de cette 158e session à la représentation de la Libye», ont indiqué des sources diplomatiques dans une déclaration pour Le360.

Ces sources ont ajouté que «les bons offices du Maroc, qui ont commencé deux jours avant l’ouverture de ces travaux, ont conduit à la préservation de l’unité des rangs arabes dans un contexte qui nécessite davantage de solidarité inter-arabe».

Il faut rappeler que les travaux de la 158e session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères se sont ouverts, mardi au siège de la Ligue arabe au Caire.

Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et comprenant l’ambassadeur du Royaume en Egypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, le directeur de l'Orient, du Golfe, des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères Fouad Akhrif et Abdelali Al-Jahed, chef de division des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères.

L'ordre du jour de cette 158e édition comporte huit axes traitant des différents dossiers de l'action arabe commune, dans les domaines politique, sécuritaire, juridique, social, financier et administratif. A cette occasion, les chefs de diplomatie arabes se pencheront aussi sur les questions de sécurité, la solidarité avec le Liban, la situation en Syrie, en Libye et au Yémen, la prise par l’Iran des trois îles dans le golfe Persique, ainsi que la sécurité maritime et les provisions en énergie sur ce passage maritime.