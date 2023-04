La France a «un partenariat bilatéral d’exception» avec le Maroc, selon le Quai d’Orsay

La diplomatie française rassure quant aux relations entre Paris et Rabat. Vendredi 7 avril, François Delmas, l’un des porte-parole du Quai d’Orsay, a affirmé que «le travail et les contacts continuent naturellement entre les autorités marocaines et les autorités françaises».

La France a «un partenariat bilatéral d’exception» avec le Royaume, a indiqué François Delmas en réponse à la question d’un journaliste de l’agence officielle espagnole EFE, qui a même dû relancer le diplomate français.

«Le Président de la République comme la ministre (Catherine Colonna, chef de la diplomatie de Paris, NDLR) ont rappelé leur volonté d’avancer avec le Maroc», a ajouté la même source.

Selon François Delmas, «le travail et les contacts continuent naturellement entre les autorités américaines et les autorités françaises», avant de rectifier, sur-le-champ, en précisant qu’il s’agissait des «autorités marocaines». En fourchant, la langue du porte-parole a semblé refuser de croire en un discours fictivement lénifiant qui, au demeurant, ne trompe personne.

Car si les relations entre le Maroc et la France sont multidimensionnelles et ne se résument pas aux crises politiques, force est de constater que le président français Emmanuel Macron a abîmé le «partenariat bilatéral d’exception» tant loué par le porte-parole du Quai d’Orsay.

Lire aussi : Démenti formel du «tout va bien» d’Emmanuel Macron sur les relations Maroc-France

Début mars 2023, une source officielle marocaine avait démenti les propos du président français, Emmanuel Macron, qui avait qualifié, le 27 février 2023, ses relations personnelles avec le Maroc d’«amicales» et «bonnes», selon un compte rendu du magazine panafricain Jeune Afrique, faisant référence à une conférence de presse du locataire de l’Élysée.

Les relations entre la France et le Maroc «ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée», avait ajouté la source marocaine.