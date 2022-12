Depuis le lancement du Nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, initié par le roi Mohammed VI en 2015, d'importantes infrastructures, vectrices de progrès et de développement au Sahara, sont lancées ou déjà opérationnelles.

La cour administrative de Londres a rejeté, lundi 5 décembre 2022, la requête d’une ONG britannique (WSC), œuvrant pour le compte du «polisario», qui a attaqué en justice l’accord d’association liant le Maroc et la Grande-Bretagne.

Par ce verdict, la justice britannique confirme la validité de l'accord d'association qui lie le Maroc et le Royaume-Uni et qui profite pleinement aux populations et au développement de toutes les régions du Royaume, du Nord au Sud, sans exception aucune.

Elle inflige ainsi un nouveau revers aux ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, qui tentent de dissimuler leurs échecs répétitifs, en essayant, en vain, de convaincre la justice britannique de réexaminer l'accord commercial post-Brexit, conclu et soutenu par les deux Royaumes.

Dès que le verdict est tombé, le gouvernement britannique a réaffirmé son engagement à poursuivre le partenariat avec le Maroc.

«Nous saluons le verdict d'aujourd'hui. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Maroc pour maximiser les 2,7 milliards de livres sterling d'échanges entre nos pays», a déclaré un porte-parole du ministère britannique du Commerce international.