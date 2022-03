© Copyright : AFP

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a qualifié, vendredi, la coopération avec le Maroc en matière migratoire de «parfaite», soulignant les efforts consentis par les deux pays pour tenter d'arrêter les assauts successifs sur la barrière de Melilia, qui a été prise d'assaut par 850 migrants en deux jours.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres, Grande-Marlaska a dénoncé les deux asssauts de mercredi et jeudi - ainsi qu'une troisième tentative ce vendredi - assurant qu'il s'agissait d'«attaques violentes» et «inhabituelles», «quelque chose de jamais vu jusqu'à présent», bien qu'il ait nuancé qu'elles soient «exceptionnelles».

À cet égard, il a souligné la «violence significative» des Subsahariens, rappelant qu'ils étaient équipés de crochets, de clous dans leurs chaussures et de bâtons plus grands que les moyens de défense utilisés par la Garde civile.

Grande-Marlaska a insisté sur le fait qu'il existe «une coopération et une coordination dans le contrôle des frontières et contre les mafias qui trafiquent des êtres humains» avec le Maroc, soulignant qu'elle est «parfaite et adéquate».

«La communication est permanente avec le gouvernement du Maroc et le ministère de l'Intérieur, nous travaillons tous les deux pour éviter tout évènement similaire et pour protéger les forces et corps de sécurité» a-t-il déclaré.



Il en veut pour preuve que, ce vendredi, pour la troisième journée consécutive, l'action conjointe de la Gendarmerie marocaine et de la garde civile - avec le soutien de la Police nationale et de la Police locale - a empêché un autre millier de migrants de sauter la barrière, répartis en cinq groupes d'environ 200 personnes.