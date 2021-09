© Copyright : Le360 (photomontage)

Kiosque360. Les principaux organes de la presse nationale sont revenus en détail sur la conférence de presse du mercredi 22 septembre lors de laquelle le chef du gouvernement a présenté les partis membres de sa majorité.

Homogénéité, clarté, force, volonté et responsabilité. Ce sont les mots qui reviennent en force dans les déclarations des trois leaders de la majorité, dans la matinée du mercredi 22 septembre, à l’occasion de l’annonce officielle de la formation de la majorité par le nouveau chef du gouvernement. Aziz Akhannouch, tout comme ses partenaires, Nizar Baraka de l’Istiqlal et Abdellatif Ouahbi du PAM, a fait part de sa détermination pour la formation d’une équipe forte, homogène, et surtout efficace, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 23 septembre.

Les trois secrétaires généraux ont fait montre d’un esprit d'engagement, ce qui a permis de former la majorité gouvernementale dans une courte durée, moins de deux semaines après la nomination du chef du gouvernement, compte tenu de la conjoncture actuelle et des exigences du développement. Les trois leaders de la nouvelle majorité, souligne le chef du gouvernement, ont veillé à faire valoir les défis de l'étape, marquée par la nécessité d'accélérer la promulgation et la mise en œuvre du Pacte national pour le développement.

Les trois partis, a-t-il souligné, ont veillé également à former un gouvernement soudé et efficace. Aziz Akhannouch a, en outre, mis en avant la nécessité de respecter le principe de l'équilibre entre majorité et opposition. Principe qui exige de ne pas concentrer toute la force d'un seul côté afin de garantir l'efficacité de l'action gouvernementale et parlementaire, de part et d'autre.

Pour ce qui est de l’élaboration de la feuille de route de la nouvelle équipe, il a été précisé que les programmes électoraux serviront de plateforme fertile et appropriée pour l'élaboration d'un programme gouvernemental fort et réalisable. Un programme dont les retombées seront visibles les premiers jours du travail du nouveau cabinet.

En évoquant les futurs candidats-ministres, le quotidien Al Akhbar souligne dans son édition du même jour, que le chef du gouvernement a annoncé qu’il s’agira de noms «notoirement connus pour leur compétence, crédibilité et probité». En attendant, poursuit le quotidien, les trois partis vont continuer leurs tractations pour établir la proposition de structure gouvernementale et de composition ministérielle et la soumettre au Roi en vue de nommer le gouvernement.

D’après le quotidien Assabah qui revient également sur cet événement dans son édition du même jour, la composition du gouvernement sera annoncée probablement avant la fin de ce mois, dans les trois premiers jours du mois d’octobre au plus tard. En tout cas, souligne le quotidien, ce sera fait avant l’élection de la deuxième Chambre prévue le 5 octobre. D’après le quotidien, les trois formations, après avoir défini l’architecture du prochain gouvernement, doivent ensuite s’entendre sur un programme gouvernemental avant d’entreprendre de répartir les portefeuilles ministériels et discuter des profils qui vont être proposés pour chaque poste.

La logique du choix de la majorité gouvernementale a été guidée par l'orientation qu'a prise la volonté populaire, telle qu'exprimée par les urnes, écrit de son côté le quotidien Al Massae citant le nouveau chef du gouvernement dans son numéro du même jour. Ce choix a également été motivé par l'existence de multiples dénominateurs communs de ses composantes, la convergence de leurs programmes électoraux et leur adoption des mêmes priorités revendiquées par les Marocains dans les volets social et économique.

Quant à l’USFP, poursuit le quotidien, il a décidé lors d’une réunion d’urgence de son bureau politique, tenue mardi soir, de rejoindre les rangs de l’opposition. Celle-ci, tient à préciser son premier secrétaire Driss Lachguar, ne sera pas dirigée contre les individus, mais sera à caractère politique, social et économique contre toute atteinte au pouvoir d'achat des citoyens et aux acquis réalisés.

Enfin, pour Bayane Al Yaoum, organe de presse de l’autre parti de l’opposition, le PPS, l’annonce de la majorité est presque un non-événement. Dans son édition du même jour quotidien s’est, en effet, contenté d’annoncer, en quelques lignes, que les membres de la majorité gouvernementale ont été présentés mercredi 22 septembre. Et ce, tout en rappelant que les tractations de sa formation ont été lancées le 13 septembre après des élections législatives qui ont connu un taux de participation de 50,35% des électeurs contre 42% en 2016.