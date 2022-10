© Copyright : DR

Le souverain a récemment donné son accord à la nomination de 79 magistrats à des postes de responsabilité. Le corps de la magistrature se renforce avec l’arrivée en force de femmes magistrates et de jeunes.

Le roi Mohammed VI a donné son accord pour la nomination de 79 magistrats à des postes de responsabilité dans les diverses juridictions du Royaume. Cet accord fait suite aux dernières délibérations du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), indique un communiqué de cette institution.

Ainsi, cinq cours d’appels vont avoir de nouveaux premiers présidents et 14 procureurs généraux ont été nommés auprès d’autant de cours d’appel.

Selon le CSPJ, l’accord royal concerne la nomination de 20 présidents de tribunaux de première instance et de 31 procureurs du Roi auprès des mêmes juridictions, et affirme par ailleurs que sur 7 femmes magistrates qui viennent d'être nommées à des postes de responsabilité, 5 le sont pour la première fois de leur carrière.

Cette institution qui admet qu’il reste encore du chemin à faire, affirme que les femmes magistrates et les jeunes accèdent de plus en plus à des postes de responsabilité.

Enfin, signalons que lors de ses sessions pour la période de 2021-2022, le CSPJ a changé les titulaires de 197 postes de responsabilité, ce qui représente un pourcentage de 83% du total des responsables des tribunaux du Royaume, toutes catégories confondues.