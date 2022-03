© Copyright : DR

Le président américain, Joe Biden a annoncé, ce vendredi 18 mars 2022, plusieurs nominations à de hautes fonctions, dont celle du diplomate Puneet Talwar au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume du Maroc.

Puneet Talwar a occupé des postes de direction dans le domaine de la sécurité nationale et de la politique étrangère au département d'Etat, à la Maison Blanche et au Sénat des Etats-Unis.

Selon une biographie publiée par la Maison-Blanche, il occupe actuellement le poste de conseiller principal au département d'Etat. Auparavant, il a été secrétaire d'Etat adjoint aux affaires politico-militaires, adjoint spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, et membre professionnel principal de la commission des relations étrangères du Sénat des Etats-Unis.

La fonction publique de Puneet Talwar comprend également des rôles clés au sein de la Chambre des représentants des Etats-Unis et du personnel de planification des politiques du département d’Etat, selon la même source qui précise qu’il a été chercheur principal à l'Asia Society Policy Institute, chercheur invité au Penn Biden Center de l'Université de Pennsylvanie, conseiller auprès de l'ONG de résolution de conflits Inter Mediate et chercheur non résident au Center for Security Studies de l'Université de Georgetown.

Puneet Talwar est titulaire d’un diplôme en ingénierie de l'Université Cornell et une maîtrise en affaires internationales de l'Université de Columbia. Ce natif de Washington, DC est membre du think-tank Council on Foreign Relations.

La nomination de Puneet Talwar devra être validée d'abord par la commission des relations étrangères du Sénat, avant d'y être soumise à un vote en plénière, conformément à l’article 2 de la Constitution américaine.