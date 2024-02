Istiqal-UGTM: les dessous du deal entre Nizar Baraka et Enaam Mayara

Un pacte politique a été récemment scellé au sein du parti de l’Istiqlal entre Nizar Baraka et Enaam Mayara. En vertu de ce deal, Mayara rempile pour un deuxième mandat à la tête du Syndicat du parti, à savoir l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

Grâce à un accord passé entre Nizar Baraka, SG du parti de l’Istiqlal, et le clan istiqlalien de Ould Errachid, gros réservoir de voix au Sahara marocain, l’actuel président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a été plébiscité par consensus en vue de rempiler pour un second mandat à la tête de l’UGTM, la centrale syndicale du parti de la balance, qui a clôt son 12ème congrès en fin de semaine dernière à Bouznika.

Dans son édition du mercredi 7 février, le quotidien Assabah rapporte que ce deal, jugé «légal» par les trois puissants hommes de l’Istiqlal, vise à mettre entre parenthèses la guerre des clans qui mine actuellement le vieux parti nationaliste d’Allal El Fassi.

Ce deal a le mérite d’ouvrir la voie à la tenue du 18e Congrès du PI, prévu au plus tard en avril prochain, et surtout à la réélection de Nizar Baraka en tant que SG du parti et donc son maintien dans la coalition gouvernementale actuelle.

Baraka va, à cet effet, dresser des listes sélectives des membres du futur Comité exécutif du parti, listes où il va faire la part belle aux militants du clan de Ould Errachid, auquel une majorité relative de sièges sera accordée au vu de son assise électorale dans les circonscriptions du Sahara marocain.

Pour résumer ce deal istiqlalien, la réélection de Mayara à la tête de l’UGTM verra, en contrepartie, le clan de Ould Errachid soutenir la réélections de Nizar Baraka à la tête du PI, ce dernier ayant également consenti à octroyer plus de sièges au sein du Comité exécutif du parti aux militants comptés sur le clan de Ould Errachid.

Selon Assabah, ce deal met fin à toute hégémonie d’un clan sur les structures du parti, qu’il s’agisse du Conseil national, du Comité exécutif, ou de l’organisation des femmes istiqlaliennes, entre autres. Le rapprochement entre les différents clans et structures de base ouvre la voie à une future désignation de Mayara comme SG du parti, lors de son 19ème congrès, sans parler des ambitions électorales du PI, qui compte faire un bon score, voire arriver en tête des législatives de 2026.

En attendant, Nizar Baraka et le clan de Ould Errachid vont plancher, lors de la prochaine et imminente réunion du Comité exécutif du parti, sur le nom de la personnalité qui va présider la Commission préparatoire du 18ème congrès. Un autre duel en perspective, qui suppose un nouveau deal.