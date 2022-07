© Copyright : DR

Kiosque360. Les Palestiniens commencent à récolter les fruits de la reprise des relations maroco-israéliennes. En effet, le roi Mohammed Vi a été le médiateur clé dans l’ouverture, désormais permanente, du pont Allenby, reliant la Cisjordanie à l’étranger, via la Jordanie. Les détails avec cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Dans sa livraison du vendredi 22 juillet, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia revient sur l’important événement de ces derniers jours, et qui a donné un nouvel élan au processus de paix israélo-palestinien. Il s’agit bien évidemment de l’ouverture, suite à une médiation du roi Mohammed VI, du Pont Allenby, seule voie de passage des Palestiniens de Cisjordanie vers l’extérieur, en passant par la Jordanie.



Al Ahdath, face au grand retentissement que cette initiative royale a eu sur le plan international, a repris les grandes lignes d’une analyse signée par Robert Lazoumri et publiée par le site américain Newslooks.com sous le titre «Allenby Bridge: The Imprint of the King of Morocco for peace» (Pont Allenby: l'empreinte du roi du Maroc pour la paix).



Dès l’entame de cette analyse, l’auteur fustige le régime algérien qui a mobilisé tous ses moyens financiers, diplomatiques, médiatiques, voire militaires pour diaboliser la reprise des relations entre le Maroc et l’Etat d’Israël. Cependant, écrit Newslooks, «le peuple palestinien a commencé à ressentir les avantages d'avoir derrière lui des dirigeants arabes sains d'esprit, équilibrés et sages. Le roi Mohammed VI du Maroc est le plus engagé de ces dirigeants sur les questions palestiniennes, un pionnier de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient».



Et d’ajouter que «la décision d'Israël d'ouvrir définitivement le pont Allenby confirme une fois de plus l'importance du rôle du Roi Mohammed VI en tant que chef du Comité Al-Qods et en tant que dirigeant arabe, qui jouit de l'appréciation et du respect de toutes les parties». Faisant la différence entre le Comité de la mosquée Al-Aqsa et le Comité Al Qods, le site américain précise que la ville trois fois sainte, avec ses églises, ses synagogues et ses mosquées est le nœud gordien du conflit israélo palestinien.

Or, le roi du Maroc, en tant qu’Amir Al Mouminine, et donc des croyants musulmans, juifs et chrétiens qui coexistent harmonieusement au sein de la société marocaine, est le mieux placé, également en tant que président du Comité Al Qods, pour gérer en toute sagesse, légalité et impartialité le conflit palestino-israélien. C’est ce qui explique que la démarche du roi Mohammed VI qui a abouti à l’ouverture du pont Allenby est d’abord axée sur le volet humanitaire afin d’alléger les obstacles qui se dressent devant la liberté de mouvement des Palestiniens.



Newslooks précise aussi que pour le Maroc, les accords d’Abraham auxquels plusieurs pays arabes ont souscrit ne doivent pas rester lettre morte, mais se concrétiser par des actes de paix, ayant des effets positifs et immédiats sur l’ensemble des peuples de la région. Et de conclure que nul ne peut «nier le rôle de pays comme le Maroc et le roi du Maroc dans la restauration du dialogue palestino-israélien». N’en déplaise au régime militaire algérien, qui, selon Newslooks, dilapide toutes les ressources de son pays pour contrer le Maroc et a peur d’une paix israélo-palestinienne, fatale pour la propagande qui lui sert de survie.