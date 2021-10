© Copyright : DR

Kiosque360. Après sa nomination et sa prochaine investiture, le nouveau gouvernement passera à l'action. Doté d’une architecture inédite, cohérent, serré et composé de profils compétents, le nouveau cabinet est bien outillé pour mener à bien sa mission.

Une nouvelle architecture élaborée selon des secteurs pour plus d’efficacité. C’est la première impression que donne la nouvelle équipe aux commandes conduite par Aziz Akhannouch. La nouvelle composition du gouvernement, qui se caractérise par le regroupement de certains départements ministériels, est justement de nature à consacrer l'efficacité, souligne le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du week-end des 9 et 10 octobre.



Pour le quotidien, il est clair que cette composition se justifie par la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations et les conclusions du Rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement, mais aussi de tirer profit de la dynamique mise en place dans la cadre de la lutte contre les effets de crise sanitaire pour appuyer la relance économique et soutenir le secteur informel dans sa migration vers le domaine de l’économie organisée.



Le nouveau cabinet, formé de 24 membres dont 7 femmes, en plus du chef du gouvernement, a reconduit certains ministres qui ont fait preuve d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. On y retrouve, entre autres, souligne le quotidien, Abdelouafi Laftit, Nacer Bourita, Ahmed Toufiq, Mohamed Hajoui et Abdellatif Loudiyi qui ont été reconduits respectivement à la tête des départements de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Habous et des affaires islamiques, du secrétariat général du gouvernement et de l’administration de la Défense nationale. Un fait qui s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des politiques stratégiques du pays.



Al Ahdath Al Maghrebia souligne également le retour de Chakib Benmoussa, nommé ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Il était entre autres, à la tête du département de l'Intérieur, ambassadeur du Maroc à Paris et président de la CSMD. On retrouve aussi dans la nouvelle équipe Mohcine Jazouli, qui occupait le poste de ministre délégué chargé de la Coopération africaine, aujourd’hui chargé de l'Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques. Parmi ceux qui ont changé de portefeuille, on trouve, de même, Nadia Fettah Alaoui, à la tête du ministère de l'Économie et des finances, après avoir dirigé le département du Tourisme.



Le nouveau gouvernement, poursuit le quotidien, comprend en même temps de nouveaux visages. Un nouveau souffle pour l'action gouvernementale en vue de mettre en œuvre les énormes chantiers qui attendent le gouvernement, notamment la concrétisation et le déploiement sur le terrain du NMD et la relance post-covid.



Dans tous les cas, la nouvelle architecture du gouvernement fait la part belle à la transition numérique, chantier nécessaire à la réforme de l’administration et à la mise en œuvre de la généralisation de la couverture sociale et sanitaire. Globalement, les ministères et ministères délégués sont répartis en pôles de manière à les rendre plus fonctionnels et à garantir la convergence de leur action.



Un autre constat relevé par le quotidien est le fait que les nouveaux membres du gouvernement ont tous des profils adaptés aux missions pour lesquelles ils sont sollicités. En somme, la nouvelle équipe gouvernementale est constituée d’hommes et de femmes qui ont fait leurs preuves et qui sont appelés à relever des challenges importants, comme la relance économique post-covid et la mise en œuvre des différents chantiers lancés par le Souverain.