La coopération entre le Maroc et Israël va se renforcer avec la signature, prochainement, d’une série de jumelages entre des localités marocaines et israéliennes, apprend Le360 de sources informées. Les premiers jumelages seraient programmés pour ce mois de décembre 2021.

Des collectivités territoriales marocaines et israéliennes seraient en train de mettre les touches finales à des projets de jumelage à l’occasion du premier anniversaire de la reprise des relations entre les deux pays, apprend Le360 de sources informées.

Ces projets de jumelage concernent en premier lieu les localités marocaines ayant abrité des communautés juives par le passé et dont les membres s’étant installés en Israël sont restés très attachés à leur pays d’origine, le Maroc. Concrètement, ces jumelages se traduiront par l’échange de visites et d’expériences dans plusieurs domaines, dont essentiellement la préservation du patrimoine, la culture, l’éducation et les énergies renouvelables.

Au Maroc, il serait ainsi question, entre autres, des villes de Fès, Essaouira, Sefrou, Azmmour, Tinghir et Demnate. Côté israélien, nos sources évoquent des villes ou agglomérations comme Haïfa et Ashdod.

Rappelons que les relations entre le Maroc et Israël ont repris, le 22 décembre 2020, après la signature de la déclaration conjointe tripartite Maroc-USA-Israël.

Depuis, ces relations ne cessent de prendre de la hauteur à tous les niveaux. La semaine prochaine, Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, est attendu au Maroc pour une visite de deux jours, visite lors de laquelle il va rencontrer plusieurs responsables marocains dont le chef de la diplomatie, Nasser Bourita.