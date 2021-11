© Copyright : DR

Les grandes lignes d’une charte de la majorité ont été discutées, ce jeudi 4 novembre 2021, lors d’une réunion entre Aziz Akhannouch, Nizar Baraka et Abdellatif Ouahbi, apprend Le360 de sources informées. Les détails.

Comme nous l’annoncions en exclusivité dans un précédent article, une réunion des chefs des partis de la majorité gouvernementale (RNI, PAM et Istiqlal) s’est tenue ce jeudi 4 novembre.

Cette réunion a démarré juste après le conseil de gouvernement et a connu la participation des chefs des groupes parlementaires des trois partis dans les deux Chambres de l’institution législative.

Selon nos sources, les chefs des partis de la majorité ont abordé les grandes lignes d’une charte en préparation et qui sera adoptée ultérieurement après examen et validation par les directions respectives des trois formations. Cette charte va servir de cadre aux relations entre les trois partis et fixera les droits et obligations de chaque composante.

Lors de cette réunion, qui sera suivie d’autres rencontres au sommet, il a également été question de la coordination, au niveau du Parlement, entre les groupes parlementaires (six au total, trois dans chaque Chambre).