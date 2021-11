Info360. Aziz Akhannouch réunit les chefs des partis de la majorité, ce jeudi 4 novembre, voici pourquoi

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement désigné, accompagné de Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM, et Nizar Baraka, secrétaire général de l'Istiqlal, le 22 septembre 2021.

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement et président du RNI, doit présider une réunion des chefs des partis composant la majorité (RNI, PAM et PI), ce jeudi 4 novembre. Une première réunion dont le but est d'obtenir un consensus, apprend Le360 de sources informées.

Une première réunion au sommet pour les chefs des partis de la majorité gouvernementale se tiendra jeudi 4 novembre, apprend Le360 de sources informées. En plus des chefs des trois partis concernés, Aziz Akhannouch (RNI), Nizar Baraka (PI) et Abdellatif Ouahbi (PAM), les présidents des deux chambres du Parlement sont également conviés à cette réunion: Rachid Talbi Alami (RNI, le président de la Chambre des représentants) et Enaâm Miyara (Istiqlal, le président de la Chambre des conseillers). Selon les sources contactées par Le360, les chefs des groupes parlementaires des trois partis pourraient se joindre à cette réunion. Gouvernement: Nizar Baraka optimiste, mais… Le renforcement de la coordination entre les trois composantes de la majorité sera au menu de cette réunion, mais pas seulement. «La majorité voit d’un mauvais œil certains de ses élus agir au Parlement comme s’ils étaient dans l’opposition et mettre à mal certains membres du gouvernement», confient ces mêmes sources. «Cela a été le cas lors des discussions autour du PLF 2022», ajoutent-ils. Le groupe parlementaire istiqlalien menace déjà la cohésion de la majorité d'Akhannouch L’un des élus de la majorité, par exemple, qui dérangent le plus, est Noureddine Moudiane, député d’Al Hoceïma, chef du groupe parlementaire du parti de l’Istiqlal. Noureddine Moudiane répète à qui veut l'entendre qu’il est «élu par le peuple» et que, majorité ou non, il ne fait que s’acquitter de sa mission.

Par Mohammed Boudarham