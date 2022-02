© Copyright : DR

Le Parlement latino-américain et des Caraïbes va inaugurer, en fin de semaine, au siège de cette institution basée à Panama, la Maison du Maroc, un espace portant le nom du roi Mohammed VI, en hommage au rôle que joue le Royaume sur les plans du progrès, de la paix et de la stabilité, a appris mardi Le360 de source autorisée.

Une importante délégation marocaine, conduite par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, a quitté, ce mardi 8 février 2022, le Maroc à destination du Panama, via Paris, pour participer à cette inauguration prévue entre le 10 et le 12 février.

Cette délégation est forte de 10 membres, dont le président de la Chambre et cinq conseillers parlementaires de diverses tendances politiques. Outre l’inauguration de cet espace, la délégation marocaine doit assister aux travaux de l’Assemblée générale du Parlement latino-américain et des Caraïbes ainsi qu’au sommet qui regroupera les présidents des parlements régionaux d’Afrique et d’Amérique latine.

Enaam Miyara saisira cette occasion pour évoquer avec le président du Parlement latino-américain, Jorge Pizarro Esteban, les moyens de renforcer la coopération du Maroc avec les pays de ce regroupement qui rassemble 23 Parlements nationaux.

Jorge Pizzaro Esteban a d’ailleurs récemment rencontré à Madrid, à l’occasion d’une réunion parlementaire internationale, les présidents de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami et de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara. Au terme de cette rencontre Jorge Pizarro Esteban a réitéré le soutien de cette institution à l’intégrité territoriale du Maroc. «Le Parlement latino-américain et des Caraïbes (Parlatino) partage la position du Maroc concernant la question du Sahara», avait-il affirmé.

Le Parlement latino-américain (Parlatino) est un organisme interparlementaire formé par les membres des Parlements des pays d'Amérique latine parties du Traité instituant le Parlatino en 1987. Son siège est à Panama.