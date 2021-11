© Copyright : Hamdi Yara / Le360

Des députés latino-américains, membres de la Fondation Global Africa Latina, se sont rendus hier, jeudi 4 novembre 2021, à Laâyoune, en vue de s’informer de près de la dynamique de développement socio-économique en cours dans les Provinces du Sud du Royaume.

Cette visite, organisée dans le contexte du 46e anniversaire de la Marche verte, a pour but de renforcer les relations économiques, politiques, commerciales et culturelles entre les pays d’Amérique Latine et le Maroc. Il s'agit de promouvoir les échanges et l'entente entre le Royaume et plusieurs pays d'Amérique latine, a expliqué le Président de la Fondation Global Africa Latina, Antonio Yelpi Aguilar, lors d’un entretien avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

Il s’agit aussi de constater de visu les progrès socio-économiques réalisés ces dernières années dans les régions du sud du Maroc et les efforts consentis pour améliorer les conditions de vie de la population locale, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le wali Laâyoune-Sakia El Hamra a passé en revue les étapes historiques et les derniers développements du dossier du Sahara marocain, soulignant que la proposition d'autonomie, sous souveraineté marocaine, reste la seule et unique solution réaliste à ce conflit régional artificiel.

Abdeslam Bekrate a également affirmé que les dernières échéances électorales du 8 septembre ont abouti à l'élection des représentants légitimes de la population des provinces du Sud aux niveaux local, régional et national, relevant que le taux de participation record d’environ 70% dans ces régions confirme de nouveau l'attachement des habitants de ces régions à leur marocanité.

Environ 4.000 élus de la région contribuent à la conception, l'élaboration, la mise en œuvre des programmes et des projets de développement dans la région, a-t-il indiqué.

Au siège de la commune de Laâyoune, les membres de la délégation ont pris connaissance des grandes lignes du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par le Roi Mohammed VI.

Le modèle de développement a changé le visage des provinces du Sud à la faveur de la réalisation des chantiers phares, s’est félicité le président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid.

Il a cité la voie express Tiznit-Dakhla, les stations de dessalement d’eau de la mer, les barrages, les équipements de proximité, les énergies renouvelables, l’aménagement urbain, la faculté de médecine et de pharmacie, en plus du port Dakhla Atlantique.

Moulay Hamdi Ould Errachid a aussi rappelé les investissements colossaux affectés par l'Etat depuis la récupération du Sahara marocain après la Marche verte en 1975, dans le but de promouvoir le niveau de vie de la population et accélérer la cadence de la croissance économique dans les régions du Sud.

Pour leur part, les membres de la délégation latino-américaine ont présenté les expériences de leurs pays en matière de régionalisation et de décentralisation.

La délégation accompagnant le président de la Fondation Global Africa Latina est composée de Carlos Romero Bonifaz, conseiller présidentiel bolivien, Juan Bartolomé Burgo, député péruvien et Miguel Vargas Mendoza, député mexicain.

Mercredi, ils ont rencontré à Rabat le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, pour discuter du renforcement des relations entre le parlement marocain et ses homologues latino-américains.