Face à la hausse des prix, Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS (opposition), a appelé jeudi 10 mars 2022, le gouvernement d’Aziz Akhannouch à prendre des mesures supplémentaires, qu’il a décrites comme «urgentes, exceptionnelles et provisoires», afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

«Nous voulons un gouvernement fort, capable d’affronter la crise et non pas de se cacher derrière la crise et c’est pour cette raison que nous l’appelons à prendre des mesures économiques claires et palpables», a affirmé le chef du PPS dans un entretien avec Le360.

Il a ainsi préconisé des solutions concrètes face à la flambée des prix des hydrocarbures et de certains produits tels que ceux de la tomate. Pour ramener le tarif de la tomate à un prix raisonnable, Nabil Benabdallah a proposé l’arrêt immédiat des exportations de ce fruit vers l’Europe afin de faire chuter les prix sur les marchés locaux.

«La hausse des prix des hydrocarbures va chambouler et perturber les équilibres sur les plans économique et social», a estimé le chef du PPS, ancien parti communiste au Maroc, en n’oubliant pas par ailleurs d’évoquer la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Au sujet de la position de son parti concernant cette guerre, Nabil Benabdallah a fait valoir le non-alignement du PPS dans cette affaire dénonçant l’attitude guerrière de la Russie et ce qu’il a appelé le «chauvinisme» de l’Occident. «L’Ukraine est devenue un espace de confrontation entre les blocs», a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du PPS a par ailleurs salué la position «sage et équilibrée du Maroc», qui s’est traduite par la non-participation du Royaume à la dernière Assemblée générale de l’ONU qui a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie. «Il faut décréter un cessez-le-feu immédiat et arrêter la guerre et nous appelons à l’instauration de la paix et de la stabilité car nous ne voulons pas que cette guerre s’élargisse», a conclu Nabil Benabdallah.