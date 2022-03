© Copyright : Ferchi - MAP

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a appelé, ce jeudi 10 mars 2022, les ministres concernés à programmer, la semaine prochaine, une réunion avec les professionnels du transport et ce, dans une conjoncture internationale marquée par les fluctuations des prix des carburants.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui s'exprimait lors du conseil de gouvernement, a précisé que cette prochaine réunion a pour but de trouver une solution pour aider ces professionnels à «surmonter cette conjoncture difficile et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens», a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du conseil.

Certains professionnels du secteur du transport ont observé une grève de 3 jours, à partir du lundi 7 mars, laquelle intervient suite à plusieurs rounds de discussions menés par le ministère du Transport avec des syndicats ainsi que des fédérations de transporteurs routiers.

Plusieurs transporteurs routiers, dont ceux affiliés à la Fédération du transport et de la logistique (FTL) et aux associations de professionnels relevant de l’Union générale des entreprises et professions (UGEP), n’ont pas suivi ce mouvement de grève.

La FTL avait expliqué dans un précédent communiqué que le contexte économique actuel, marqué par l’impact de la crise du Covid-19 et par les répercussions des conditions climatiques sur le Maroc, n'était «pas propice à l’entrée en grève», bien que la fédération soit consciente des problèmes que vit actuellement le secteur, d'autant que «le dialogue sur les doléances des professionnels du secteur se poursuit et ne s'est jamais interrompu, que ce soit avec le ministère des Transports et de la Logistique ou avec l'ensemble des départements ministériels concernés».