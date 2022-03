Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique.

Un projet de loi, qui sera finalisé dans les jours qui viennent, va encadrer ce nouveau mécanisme d’indexation destiné à atténuer l’impact de la flambée des prix du gasoil sur les professionnels du transport routier, a appris Le360 de sources concordantes.

La décision a été actée à l’issue d’une série de rencontres organisées récemment par le ministre de tutelle, Mohamed Abdeljalil, avec les représentants des transporteurs routiers, notamment la Fédération de transport et de la logistique (affiliée à la CGEM) et l'Union générale des entreprises et des professions (UGEP). Elle intervient, faut-il le rappeler, à moins de 48 heures de la grève annoncée par certains syndicats, prévue à partir du lundi 7 mars courant.

Le mécanisme d’indexation du prix du transport sur le coût du carburant consiste à répercuter les variations (hausses et baisses) des prix du gasoil en pied de facture à la fin du mois, ce qui permet aux transporteurs d’amortir tout éventuel surcoût du gasoil.

Cette solution ne coûte rien à l’Etat et a déjà montré son intérêt et son efficacité sous d’autres cieux. En France, une loi introduite depuis janvier 2006 encadre tout le processus d’indexation-carburant, appelée indexation gasoil. Celle-ci a été imposée aux chargeurs pour protéger les transporteurs des fluctuations des prix du gasoil.

La relation transporteur-client gagnerait en transparence puisque, même en cas de variation à la baisse du prix du gasoil, le transporteur est obligé de la répercuter sur la tarification facturée au client.

Selon nos informations, des réunions sont prévues au cours de la semaine prochaine au siège du ministère du Transport et de la Logistique, en vue de finaliser le projet de loi sur l’indexation-carburant. Les débats vont porter notamment sur la composition de l’entité qui sera chargée d’élaborer et d’assurer le suivi et la diffusion de la grille d’indexation.

Il convient de noter que si l'indexation apporte une solution aux doléances des professionnels du transport de marchandises, la question reste posée pour le segment du transport de voyageurs (inter-villes, interurbain, taxis, autocars, etc.) pour lequel la tarification, dans la plupart des cas, est fixée par l'administration. Faut-il alors s'attendre à une subvention spécifique ou bien s'oriente-t-on vers une hausse autorisée des tarifs?