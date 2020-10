© Copyright : DR

Kiosque360. L’ex-patron de l’Istiqlal, Hamid Chabat, est rentré au Maroc après avoir séjourné près de deux ans en Turquie. Ses partisans croient dur comme fer qu’il va tout faire pour reprendre sa place à la tête de la mairie de Fès, qu’il avait perdue face au PJDiste Driss El Azami.

Les partisans de l’ancien secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Hamid Chabat, font savoir à qui veut les entendre qu’il va récupérer son siège à la tête de la mairie de Fès, raflé par son successeur, le PJDiste Driss El Azami. Les fidèles de Chabat ont appelé à une forte mobilisation pour engager un combat électoral intense afin de réduire l’influence du PJD à Fès.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 23 octobre, que l’ex-patron de l’Istiqlal est rentré au Maroc, mercredi dernier, en provenance de Turquie où il a séjourné pendant près de deux ans. Le bouillonnant istiqlalien avait quitté le royaume après avoir perdu ses postes de secrétaire général du PI et de la centrale syndicale, l’UGMT.

Avant son départ, ses déclarations intempestives, notamment sur la Mauritanie, avaient défrayé la chronique, après que l’Istiqlal avait été exclu de participer au gouvernement que Benkirane s’apprêtait alors à constituer. Chabat avait par ailleurs provoqué une polémique quand il avait révélé avoir comploté, en compagnie de certains dirigeants de partis, pour que Benkirane ne soit pas reconduit une deuxième fois à la tête du gouvernement. Il avait alors cité l’ex-secrétaire général du PAM, Ilyass El Omari, qui avait démissionné de la présidence du parti et de celle de la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima pour quitter à son tour le pays.

Le quotidien Assabah rapporte qu’Hamid Chabat avait présenté des certificats médicaux à la présidence de la chambre des représentants pour justifier ses absences aux séances plénières et aux réunions des commission permanentes. Selon certaines sources, la direction du parti de l’Istiqlal n’a pas rencontré Chabat pour discuter de son avenir politique sachant que lui non plus n’a pas dévoilé ses intentions.

Mais ses fidèles partisans s’attendent à ce qu’il s’exprime sur ce sujet. D’ailleurs, les dirigeants istiqlaliens ont pris l’habitude de ne pas révoquer l’un des leurs. Les mêmes sources soulignent que la place de Chabat demeure effective en tant que membre du Conseil national et du comité exécutif et a le droit de participer en tant que tel à toute réunion du parti. A l’occasion de son retour au Maroc, l’un de ses fils a publié une vidéo sur Facebook ou l’on voit Chabat soulevé par ses partisans lors d’une précédente campagne électorale.