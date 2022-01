© Copyright : Brahim Taougar / Le 360

Une nouvelle centrale syndicale a vu le jour, ce dimanche 9 janvier, sous les couleurs du Front des forces démocratiques (FFD). L’ancien maire de Fès, Hamid Chabat, a été porté à sa tête.

Lors d’un congrès constitutif, organisé ce dimanche 9 janvier à Rabat, une nouvelle centrale syndicale a vu le jour sous les couleurs du Front des forces démocratiques (FFD).

Baptisé l’Union des forces ouvrières au Maroc (UFOM), le nouveau bras syndical du parti dont l'emblème est un rameau d'olivier se veut «un nouveau contrat pour renouveler l’action syndicale dans un cadre progressiste, démocratique et participatif».

A l’issue de ce congrès, l’ex-leader de l’Istiqlal et le nouvel homme fort du FFD, Hamid Chabat, a été élu à l’unanimité à la tête de la nouvelle centrale syndicale du parti.

Après avoir perdu ses postes de secrétaire général du PI et de son bras syndical, l’UGMT, Hamid Chabat a rejoint le FFD en août dernier, parti sous les couleurs duquel plusieurs membres de sa famille et lui-même se sont présentés aux élections locales et législatives du 8 septembre 2021.