Kiosque360. Au sein du FFD, aucune objection n’a été soulevée contre la tentative, en cours, de Hamid Chabat d’en prendre les rênes. Ce dernier tente même de trouver renfort auprès de ses anciens camarades à l’UGTM qu’il compte recruter pour renforcer les rangs de sa nouvelle famille politique.

Hamid Chabat de nouveau patron d’un parti politique? Il semble qu’il n’en soit plus loin. Après un retour raté sur le devant de la scène politique par voie électorale, l’ancien secrétaire général de l’Istiqlal, tente, en effet, de prendre la tête du FFD, parti sous les couleurs duquel lui et sa famille se sont présentés aux élections locales et législatives du 8 septembre.



Dans quelques mois, écrit l’hebdomadaire Al Ayyam dans son édition actuellement en kiosque, le Front des forces démocratiques, issu d’une scission du PPS, va tenir son prochain congrès, avec l’élection d’un nouveau secrétaire général en remplacement à Mustapha Benali. Et d’après cette publication, la voie est désormais balisée pour que l’ancien maire de Fès, qui n’a rejoint le parti que depuis quelques mois, soit élu au poste.



Citant des sources à l’intérieur du parti, Al Ayyam affirme que le FFD a tenu, en début de semaine, une réunion de son secrétariat général consacrée au prochain congrès. Une réunion lors de laquelle il a été décidé à l’unanimité que Hamid Chabat serait porté à la tête du comité préparatoire. Suite à quoi ce dernier s’est proposé pour prendre attache avec des militants et des cadres syndicaux et les convaincre de rejoindre les rangs du parti.



Il semble qu’en plus de ses partisans, l’ancien patron de l’UGTM compte sur l’appui de certains anciens syndicalistes qui pourraient, eux aussi, le rejoindre. Bref, souligne l’hebdomadaire, tout porte à croire que tout ce qui se prépare actuellement au sein de cette petite formation de gauche (opposition avec trois sièges à la Chambre des représentants) n’a pour finalité que de dégager la voie pour que Hamid Chabat puisse accéder sans heurts aux commandes.



Cela d’autant, souligne Al Ayyam qu’au sein du Secrétariat général de ce parti, créé au début des années 90 par feu Thami Elkheyari suite à un différend avec feu Ali Yata du PPS, personne n’a émis aucune objection à ce que Hamid Chabat, qui n’a rejoint ses rangs que très récemment après une traversée de désert et après avoir été lâché par son ancien parti, l’Istiqlal, devienne son futur secrétaire général. Ce parti qui, en plus de deux décennies et demi, n’a eu qu’un seul chef charismatique, son fondateur, espère ainsi, en portant cette bête politique et syndicale qu’est Hamid Chabat à sa tête, revenir sur la scène politique.