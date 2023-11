Grève des enseignants: Benmoussa invite les syndicats au dialogue

Les centrales syndicales les plus représentatives sont invitées, lundi prochain, par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, à une réunion en vue de débattre de la situation de crise qui secoue le secteur de l’éducation nationale et les tensions provoquées par le nouveau statut unifié des enseignants.

«Cette réunion sera marquée par la présence d’un représentant du ministère de l’Economie et des finances, en vue de définir les principales priorités», indiquent les sources du quotidien Al Akhbar, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 18 et 19 novembre.

Cette réunion, précisent les mêmes sources, «balisera la voie à la rencontre entre les syndicats les plus représentatifs et la commission ministérielle mise en place par le chef du gouvernement pour traiter les problématiques liées au nouveau statut des enseignants».

La commission ministérielle formée par le chef du gouvernement, rappelle le quotidien, est composée «du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, du ministre de l’Inclusion économique et de l’Emploi, Younes Sekkouri et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa».

Du côté des syndicats, poursuit le quotidien, Youness Firachine, secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement (SNE), affilié à la Confédération démocratique du travail (FDT), a déclaré que les négociations porteront notamment sur les indemnités et la question des fonctions.

Mais, a-t-il fait remarquer, «il n’y a pas lieu de parler maintenant de recul de mobilisation tant qu’il n’y a pas de mesures concrètes». Et de souligner que «les syndicats et les fonctionnaires du secteur ont perdu confiance dans le ministère qui n’a pas honoré ses engagements, en publiant le nouveau statut qui a été rejeté par l’ensemble du secteur».

Dans ce sillage, ajoute le quotidien, «la Fédération nationale de l’enseignement (FNE-Tendance démocratique) n’aurait pas été invitée à cette réunion prévue lundi prochain».

Dans une déclaration au quotidien, Abdellah Ghmimat, secrétaire général de la FNE, a fait savoir que «plusieurs remarques ont été soulevées, dont la fixation de l’âge maximum de 30 ans pour passer le concours de recrutement des enseignants», soulignant que «le nouveau statut confirme le système de recrutement par contrat, consacrant davantage de discriminations entre les enseignants fonctionnaires et les enseignants contractuels».