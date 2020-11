Grand format. Ouahbi dit tout sur le conseil national du PAM, la contestation, les élections de 2021 et Ilyas El Omari

Invité par Le360, le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM, opposition), Abdellatif Ouahbi, démontre une nouvelle fois ses capacités de grand orateur et répond à de nombreuses questions relatives notamment à la contestation interne et aux élections législatives de 2021.

D'emblée, l'avocat et député s'est attaqué à l'Algérie, accusée d'être le principal responsable des agissements des séparatistes dans l'affaire du blocage d'El Guergarat. "Comment peut-on accepter qu'une déclaration de guerre et d'une reprise des armes soit faite à partir d'un territoire voisin, en l'occurence l'Algérie, contre l'unité et l'intégrité territoire du Royaume?", s'est interrogé le leader de ce parti de l'opposition. Il ne s'agit plus d'une hostilité, mais "d'une déclaration de guerre d'un pays voisin contre la souveraineté du Maroc", a-t-il affirmé. Au sujet de la contestation dont il fait face au sein de son parti, Abdellatif Ouabi minimise cette question en affirmant que seule une infirme partie, "pas plus de 25 militants", dit-il, s'agite parce "qu'elle a perdu les privilèges dont elle a bénéficiés par le passé". PAM: voici les quatre membres désignés à la direction par Abdellatif Ouahbi Pour faire taire cette contestation, Ouahbi a promis de tenir prochainement le prochain conseil national, le "parlement" du parti, par vidéoconférence. "Le bureau politique et la présidence du Conseil national, assumée par Fatim-Zahra Mansouri sont en concertation pour tenir ce conseil dans les meilleurs délais", a-t-il dit. Le secrétaire général du PAM a par ailleurs évoqué les élections de 2021, en confirmant que les partis politiques et le ministère de l'Intérieur se sont mis d'accord pour tenir "trois scrutins le même jour", à savoir "les élections municipales, régionales et législatives". A propos des alliances, le dirigeant de ce parti a indiqué qu'il était prêt à établir des alliances avec n'importe quel parti qui le souhaite. Pour conclure cet entretien, Abdellatif Ouahbi a dénoncé un supposé retour de l'ancien patron du PAM, Ilyas El Omari, sur la scène politique. "Il a organisé à partir d'une villa à Rabat des activités" liées au PAM, a-t-il assuré.

Par Mohamed Chakir Alaoui