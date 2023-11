Gouvernement: le SGG dévoile la liste des ministres les plus studieux

Le Secrétariat général du gouvernement vient de publier son bilan d’activité de l’année écoulée. Dans ce document, il évoque également l’action des différents départements ministériels. Sur la base du même document, le quotidien Assabah a pu dresser une liste des ministères qu’il considère comme les plus actifs.

C’est ainsi que, selon ce classement publié dans son édition du week-end des 25 et 26 novembre, le quotidien estime que le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère délégué au Budget sont de loin les plus dynamiques. Le quotidien se base sur le nombre d’exposés présentés par chaque ministre devant le conseil de gouvernement.

Dans ce sens, les départements des Finances et du Budget ont présenté neuf exposés depuis l’investiture du gouvernement Akhannouch. C’est presque deux fois la prestation des ministères de la Culture et de l’Agriculture durant la même période. Les deux ministres concernés ont présenté cinq exposés chacun lors des différentes réunions du conseil de gouvernement.

Depuis l’investiture du gouvernement, poursuit le quotidien, ses membres ont délibéré sur pas moins de 50 sujets différents durant les réunions hebdomadaires. Sur ces 50 exposés, 11 ont été présentés durant l’année en cours. Ces exposés ont porté sur des questions centrales pour l’opinion publique.

Évoquant le bilan législatif du gouvernement depuis le début de l’année en cours, Assabah affirme que ses membres ont examiné et adopté 14 conventions internationales, 25 projets de loi et 86 projets de décrets réglementaires. Comme précisé plus haut, les membres du gouvernement ont présenté 11 exposés. Lors de ces réunions, il a été procédé à la validation de la nomination de pas moins de 157 nouveaux responsables à des hauts postes à responsabilité.

En termes d’élaboration de projets de décrets, c’est encore le ministère des Finances et le ministère délégué au Budget qui sont classés premiers avec 20 textes réglementaires. Ces deux départements sont talonnés de près par les ministères de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse et de la Transition numérique avec 7 projets de décrets élaborés par chacun d’eux.

Le bilan des autres ministères varie entre un décret pour les départements de la Justice, de l’Équipement, de l’Industrie et du Commerce, du Tourisme, de la Solidarité, de l’Investissement et le SGG, et 6 décrets présentés par les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture.

Par ailleurs, d’après le quotidien, le gouvernement a fourni un effort considérable pour concrétiser le chantier de la protection sociale. Ainsi, rien que sur le volet législatif, l’Exécutif a adopté un total de 65 projets de textes législatifs et réglementaires, dont le plus grand nombre porte sur la généralisation de l’AMO et sur le dispositif des aides directes.