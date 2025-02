Gestion de l’eau: guerre de tranchées entre Baraka et El Bouari

C’est une guerre sur fond électoral que se livrent les ministres de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari (RNI), et de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka(Istiqlal). Une guerre qui tourne autour de l’eau et, plus particulièrement, de la paternité du projet d’interconnexion entre les bassins hydrauliques.

«La polémique entre les grands ministres du gouvernement Akhannouch se poursuit au point que les citoyens ne savent plus qui dit la vérité et qui fait de la surenchère électorale», commente le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 13 février.

D’après le journal, ce tiraillement entre les deux ministres n’est qu’un exemple de la «lutte en sourdine» que se livrent les partis dans leur course au «gouvernement du Mondial». «Les deux responsables se disputent la paternité d’un projet d’envergure nationale afin d’en faire un atout électoral», souligne le quotidien.

Concrètement, explique Assabah, le ministre de l’Équipement et secrétaire général de l’Istiqlal a annoncé, lors d’une séance de questions orales au Parlement, que son département menait, «avec le ministère de l’Agriculture, le projet de réalisation d’une interconnexion hydrique entre les barrages de Oued El Makhazine et Dar Khrofa dans la province de Larache, qui est, après sa propre circonscription électorale, au stade de finalisation».

Quelques jours plus tard, son collègue Ahmed El Bouari, qui a dirigé pendant des années la Direction de l’Irrigation au ministère de l’Agriculture, a déclaré mardi, également sous la coupole du Parlement, «la fin des travaux de réalisation de cette connexion, sans mentionner le ministère de l’Équipement», écrit Assabah. «Sans hésiter une seconde, le ministre a affirmé que le projet avait été réalisé à l’initiative de son département et non de celui de l’Équipement», ajoute le journal.

Le ministre RNI a souligné, lors des débats sur le rapport de la Cour des comptes, que «son département avait pris l’initiative, en coordination avec d’autres intervenants, de réaliser les grands projets d’interconnexion entre les bassins hydrauliques. Il a mené à bien une première tranche urgente avec la liaison entre les bassins de Sebou et de Bouregreg, tandis que les travaux du projet d’interconnexion entre les barrages de Oued El Makhazine et Dar Khrofa, sur 41 km, viennent de s’achever».

Dans le même ordre d’idées, poursuit Assabah, le report de la visite sur le terrain du ministre Nizar Baraka, initialement programmée pour le 25 janvier dernier, a suscité de nombreuses interrogations.

Cela dit, note le quotidien, il a fallu l’intervention habile du ministre porte-parole du gouvernement pour contenir ce différend entre ses deux collègues. Il a affirmé, en effet, que le ministre de l’Équipement procéderait à l’inauguration du projet une fois les essais techniques sur les canaux d’adduction d’eau réalisés. «Nous comprenons que le ministre ne se soit pas rendu sur place avant que les tests ne soient finalisés, mais il y ira pour superviser la mise en service du projet», affirme le porte-parole du gouvernement

Bien sûr, relève Assabah, le groupement parlementaire du PJD n’a pas laissé passer l’occasion. Il a rebondi sur le sujet en appelant à la réunion de la commission des infrastructures à la première Chambre pour «examiner le bilan des réalisations du gouvernement dans le domaine du transfert des eaux entre bassins hydrauliques».